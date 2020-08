Calendario Serie A, l’Inter “posticipa” la prima giornata? Poche date libere

Logo Serie A 2019-2020 Inter-News

Il calendario della Serie A 2020-2021 sarà presentato mercoledì prossimo (vedi articolo), ma l’Inter potrebbe non giocare subito la prima giornata. I nerazzurri, come l’Atalanta, hanno chiesto il posticipo del debutto in campionato avendo appena finito gli impegni europei. Le date per l’eventuale recupero, però, non sono tantissime.

QUANDO SI GIOCA? – Quattro giorni e finalmente si conoscerà il calendario di Serie A. Nell’annuncio della presentazione del programma delle trentotto giornate la Lega Serie A ha anche ufficializzato la data di inizio: il weekend del 18 e 19 settembre. Nessun posticipo dunque per la prima giornata di campionato, ma potrebbero non esserci Inter e Atalanta. Le due formazioni nerazzurre hanno chiesto un rinvio della loro partita inaugurale, dopo gli impegni nelle coppe europee di agosto. Si attende una risposta da parte del presidente Paolo Dal Pino, che potrebbe anche fornire questa concessione. C’è però un problema di date, da analizzare bene.

SERIE A, CALENDARIO INTASATO – Scontato non si giochi il 23 o 24 settembre: logico che Inter e Atalanta abbiano una settimana in più di riposo, non solo qualche giorno. La prima data di recupero è mercoledì 30 settembre, l’unica “realistica”. Questo a patto che l’avversario del match inaugurale non sia il Milan (improbabile capiti all’Inter, ma i criteri di compilazione si sapranno entro martedì), perché i rossoneri l’1 ottobre potrebbero avere i play-off di Europa League. Andando avanti nel calendario rischiano di non esserci slot. Tutti gli infrasettimanali di ottobre e novembre sono occupati dalla Champions League, alla quale partecipano entrambe le squadre, o dalle soste per le nazionali. Per evitare di portarsi dietro il recupero al 2021 ci sarebbero le opzioni 16 e 23 dicembre, ma potrebbero esserci turni infrasettimanali o Coppa Italia. Ecco perché, nei prossimi giorni, saranno cruciali anche le date oltre al calendario di Serie A.