Calendario Serie A 2025-2026, ultima giornata shock per l’Inter!

In questo momento la Lega Serie A sta ufficializzando il calendario della prossima stagione, ossia la 2025-2026. Siamo arrivati all’ultima giornata, di seguito tutte le partite compresa quella dell’Inter.

INCUBO – Così come quest’anno anche nel prossimo le trasferte ultime del calendario vedranno l’Inter impegnata in campi difficilissimi. Alla trentaseiesima giornata i nerazzurri giocheranno contro la Lazio allo Stadio Olimpico, poi all’ultima ci sarà il Bologna al Renato Dall’Ara. Sì, proprio il Bologna con cui in questa stagione è iniziato il tracollo che è costato lo scudetto in favore del Napoli.

SERIE A 2025-2026, L’ULTIMA GIORNATA

Bologna-Inter

Cremonese-Como

Fiorentina-Atalanta

Lazio-Pisa

Lecce-Genoa

Milan-Cagliari

Napoli-Udinese

Parma-Sassuolo

Torino-Juventus

Verona-Roma