Calendario Serie A 2020-2021, ecco la prima giornata e l’avversario dell’Inter

Condividi questo articolo

Lega Serie A pallone Nike Flight 2020-2021

Il calendario della Serie A 2020-2021 è in corso di presentazione (QUI il live video). È appena uscita la prima giornata del nuovo campionato: ecco le partite in programma nel weekend del 19 e 20 settembre (date e orari da definire in questi giorni), con l’Inter che posticipa il suo debutto al secondo turno.

CALENDARIO SERIE A 2020-2021

PRIMA GIORNATA (andata domenica 20 settembre 2020, ritorno domenica 31 gennaio 2021)

Benevento – Inter

Fiorentina – Torino

Genoa – Crotone

Juventus – Sampdoria

Lazio – Atalanta

Milan – Bologna

Parma – Napoli

Sassuolo – Cagliari

Udinese – Spezia

Hellas Verona – Roma

A breve tutte le restanti giornate del nuovo campionato 2020-2021.