Calendario Inter: tutte le partite che portano agli ottavi di Champions League

L’Inter da ieri ha una data cerchiata di rosso sul calendario: quella della Supercoppa Italiana, ora ufficiale anche come orario (vedi articolo). Con questo programma è possibile vedere quale sarà il percorso dalla ripresa il 4 gennaio sino all’andata degli ottavi di Champions League: di seguito tutte le partite.

CALENDARIO INTER – COME INIZIA IL 2023

Inter-Napoli (16ª giornata Serie A) mercoledì 4 gennaio ore 20.45

Monza-Inter (17ª giornata Serie A) sabato 7 gennaio ore 20.45

Inter-Parma (ottavi di finale Coppa Italia) martedì 10 gennaio ore 21

Inter-Verona (18ª giornata Serie A) sabato 14 gennaio ore 20.45

Milan-Inter (Supercoppa Italiana) mercoledì 18 gennaio ore 20 (Riyad, Arabia Saudita)

Inter-Empoli (19ª giornata Serie A) lunedì 23 gennaio ore 20.45

Cremonese-Inter (20ª giornata Serie A) sabato 28 gennaio ore 18

Inter-Milan (21ª giornata Serie A) domenica 5 febbraio ore 20.45

Sampdoria-Inter (22ª giornata Serie A) lunedì 13 febbraio ore 20.45

Inter-Udinese (23ª giornata Serie A) sabato 18 febbraio ore 20.45

Inter-Porto (andata ottavi Champions League) mercoledì 22 febbraio ore 21

In base all’esito degli ottavi di finale di Coppa Italia eventuali quarti di finale in programma martedì 31 o mercoledì 1 febbraio, in casa contro la vincente di Atalanta-Spezia. Prima della ripresa della Serie A previste alcune amichevoli, con il calendario degli impegni dell’Inter ancora da completare.