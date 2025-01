Calendario Inter 2025: tutte le partite fino al Mondiale per club

È appena iniziato il 2025, che per l’Inter significa una cosa in particolare: un calendario lunghissimo e ricco di partite. La prima domani, contro l’Atalanta in Supercoppa Italiana, poi altre quattro competizioni con il culmine del nuovo Mondiale per club a giugno in America. Di seguito tutti gli impegni e le possibili modifiche al programma.



CALENDARIO INTER – TUTTE LE PARTITE SICURE DEL 2025

Inter-Atalanta (semifinali Supercoppa Italiana) giovedì 2 gennaio ore 20 italiane a Riyad (Arabia Saudita)

Venezia-Inter (20ª giornata Serie A) domenica 12 gennaio ore 15

Inter-Bologna (recupero 19ª giornata Serie A) mercoledì 15 gennaio ore 20.45

Inter-Empoli (21ª giornata Serie A) domenica 19 gennaio ore 20.45

Sparta Praga-Inter (7ª giornata fase campionato Champions League) mercoledì 22 gennaio ore 21

Lecce-Inter (22ª giornata Serie A) domenica 26 gennaio ore 18

Inter-Monaco (8ª giornata fase campionato Champions League) mercoledì 29 gennaio ore 21

Milan-Inter (23ª giornata Serie A) domenica 2 febbraio ore 18

Inter-Fiorentina (24ª giornata Serie A) 7-10 febbraio

Juventus-Inter (25ª giornata Serie A) 14-17 febbraio

Inter-Genoa (26ª giornata Serie A) 21-24 febbraio

Napoli-Inter (27ª giornata Serie A) 28 febbraio-3 marzo

Inter-Monza (28ª giornata Serie A) 7-10 marzo

Atalanta-Inter (29ª giornata Serie A) 14-16 marzo

Inter-Udinese (30ª giornata Serie A) 28-31 marzo

Parma-Inter (31ª giornata Serie A) 4-7 aprile

Inter-Cagliari (32ª giornata Serie A) 11-14 aprile

Bologna-Inter (33ª giornata Serie A) 18-21 aprile

Inter-Roma (34ª giornata Serie A) 25-28 aprile

Inter-Verona (35ª giornata Serie A) 2-5 maggio

Torino-Inter (36ª giornata Serie A) 9-12 maggio

Inter-Lazio (37ª giornata Serie A) domenica 18 maggio

Como-Inter (38ª giornata Serie A) domenica 25 maggio

Monterrey-Inter (1ª giornata Gruppo E Mondiale per club) mercoledì 18 giugno ore 3 italiane a Pasadena, Stati Uniti

Inter-Urawa Reds (2ª giornata Gruppo E Mondiale per club) sabato 21 giugno ore 21 italiane a Seattle, Stati Uniti

Inter-River Plate (3ª giornata Gruppo E Mondiale per club) giovedì 26 giugno ore 3 italiane a Seattle, Stati Uniti

PARTITE INTER 2025 – LE POSSIBILI MODIFICHE



Il calendario con date e orari delle partite di Serie A è ufficiale sino alla ventitreesima giornata compresa, per l’Inter ancora da recuperare la partita con la Fiorentina della quattordicesima giornata (si ripartirà dal 16′, momento della sospensione, sul punteggio di 0-0). Per le giornate dopo la ventitreesima indicate le possibili date.

Dopo gennaio, la Champions League ripartirà a febbraio con gli spareggi: il calendario delle successive partite dell’Inter dipenderà dal piazzamento nella fase campionato e negli eventuali turni successivi.

A giugno e luglio, il Mondiale per club prevede anche la fase a eliminazione diretta: il calendario delle eventuali ulteriori partite dell’Inter dipenderà dal piazzamento nel girone.

In Coppa Italia da inserire in calendario Inter-Lazio dei quarti di finale (4, 5, 6, 25, 26 o 27 febbraio): le eventuali partite nel torneo dipenderanno quindi dall’esito di questa.

In Supercoppa Italiana, infine, eventuale finale lunedì 6 gennaio alle 20 ora italiana a Riyad (Arabia Saudita) contro la vincente di Juventus-Milan.