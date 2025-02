Calabria lascia a -1 da Milan-Inter: «Ore difficili, come se lasciassi la moglie»

Calabria ha lasciato il Milan per accasarsi al Bologna di Italiano. L’ex capitano rossonero, dunque, se ne va a meno uno dalla partita contro l’Inter, il terzo derby stagionale della Madonnina. Davanti Milanello si è espresso con emozione e tristezza.

ORE DIFFICILI – La rivoluzione in casa Milan, alla vigilia del derby contro l’Inter, è andata avanti nella giornata di oggi con l’addio dell’ormai ex capitano Davide Calabria. Fatale, in tal senso, anche la lite clamorosa avuta dopo Milan-Parma con lo stesso Sergio Conceicao. Calabria ha lasciato Milanello, esprimendosi con emozione ai canali di Sky Sport 24. Niente derby per lui. Queste le sue parole ad un giorno dalla stracittadina più importante d’Italia e tra le più importanti al mondo: «Mi mancherà tutto, ma sono contento di quello vissuto qua. Sono grato per quello che ho passato al Milan, sono state ore difficili, come quando ti lasci con la moglie. Ma ora nuovo capitolo». Domani, Conceicao, il quale sta provando anche alcune soluzioni per “sorprendere” Simone Inzaghi, schiererà al suo posto il neo-arrivato dal Manchester City Kyle Walker. Per l’inglese sarà esordio assoluto con la maglia del Milan. Ritornando a Calabria, nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del Bologna di Vincenzo Italiano.