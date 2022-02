Caicedo vicino ad alzare bandiera bianca: le ultime da San Siro su Inter-Milan

Caicedo molto probabilmente dovrà rimandare il suo debutto in maglia nerazzurra. Gli ultimi aggiornamenti che arrivano da San Siro non sono positivi per l’attaccante ecuadoriano, che sembra vicinissimo al forfait a nemmeno un’ora e mezzo dall’inizio di Inter-Milan

BANDIERA BIANCA – Quasi sicuramente anche Felipe Caicedo non sarà protagonista nel suo primo Derby di Milano a San Siro. Così come l’altro nuovo acquisto, Robin Gosens, l’attaccante ecuadoriano è destinato a saltare l’importante appuntamento in calendario. Le condizioni non ottimali di Caicedo costringeranno Simone Inzaghi a non rischiarlo contro il Milan oggi. Pertanto, come riportato dal giornalista Matteo Barzaghi – inviato per Sky Sport presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” – al momento la sua presenza a San Siro è prevista solo in tribuna. La conferma arriverà tra qualche minuto, quando l’Inter ufficializzerà la distinta di gara. Tutto confermato, invece, per quanto riguarda la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi (vedi articolo).