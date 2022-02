Caicedo vede la convocazione. Una potenziale arma in più per Inzaghi?

L’Inter è pronta a sfidare il Napoli al Maradona domani alle 18 in una sfida decisiva per lo Scudetto. I nerazzurri probabilmente recuperano anche Felipe Caicedo, arrivato a gennaio ma mai convocato. Una convocazione che potrebbe far comodo a Simone Inzaghi.

MOTIVO – L’Inter si appresta ad affrontare il Napoli in un match dall’importanza elevatissima. I partenopei di Spalletti infatti sono lontani dall’Inter 1 solo punto (una partita in più per gli azzurri) ma in caso di vittoria sarebbe sorpasso sulla banda di Inzaghi. I nerazzurri domani al Maradona potrebbero recuperare uno dei due acquisti invernali, Felipe Caicedo. L’attaccante arrivato dal Genoa infatti sta meglio (vedi articolo) e potrebbe essere convocato. Inzaghi lo vorrebbe con sé perché potrebbe essere una carta davvero preziosa, soprattutto a gara in corso. Al momento gli attaccanti a disposizione sono tre: Sanchez, Lautaro Martinez e Dzeko. Tutti e tre bene o male hanno le stesse caratteristiche: abilità nel cucire il gioco, raggio di azione abbastanza basso e tanto lavoro per la squadra. Caicedo invece è più un attaccante da area di rigore, uno fisico che, nell’esigenza di mettere palloni dentro i 16 metri, potrebbe essere utile ad Inzaghi. Tutto si deciderà oggi con molta probabilità, dunque vedremo se Caicedo partirà per Napoli oppure sarà rimandato ancora il suo impiego.