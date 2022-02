Caicedo stop, rischia anche la partita contro la Roma! Oggi provino – CdS

Caicedo rischia di rimandare il suo “debutto” con l’Inter. L’affaticamento muscolare che aveva avvertito giovedì, non è sparito, anzi. Il nuovo attaccante nerazzurro rischia di saltare non solo Inter-Milan ma anche la sfida successiva di Coppa Italia contro la Roma. Oggi un provino per lui

PROBLEMINO – Caicedo, l’affaticamento muscolare non è sparito, anzi. Il nuovo attaccante dell’Inter rischia così di rimandare il suo “debutto” con i nerazzurri, ma il problema fisico non è passato. Niente di grave, tanto è vero che Inzaghi non esclude la possibilità di portarlo oggi stesso in panchina, ma molto dipenderà dal provino che sosterrà stamani. Se il problema dovesse persistere, allora l’ecuadoriano rischierà di saltare anche la sfida contro la Roma in Coppa Italia in programma martedì.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti