Caicedo, primo allenamento ad Appiano: pronto per Inter-Milan – Sky

Caicedo ha svolto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà all’Inter fino a giugno (vedi articolo), dopodiché si è recato ad Appiano Gentile. Secondo Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, l’ecuadoriano è pronto per la sfida con il Milan

ARMA IN PIÙ – Felipe Caicedo ha già dato inizio alla sua nuova avventura all’Inter. Secondo Andrea Paventi, l’ecuadoriano potrebbe tornare utile a gara in corso con il Milan: «Caicedo dopo aver svolto le visite mediche è andato ad Appiano Gentile come Robin Gosens ieri, ma a differenza del tedesco sta facendo un po’ di allenamento. Di fatto inizia ufficialmente l’avventura di Caicedo in nerazzurro: l’attaccante sarà a disposizione di Simone Inzaghi per il derby, chiaramente non scenderà in campo dal 1′ ma è un’arma a gara in corso».