Caicedo fuori da Inter-Milan: il motivo dell’assenza, niente esordio

Caicedo deve rinviare il suo esordio in nerazzurro: salterà del tutto il derby Inter-Milan (vedi formazioni). La società ha comunicato il motivo per cui l’ecuadoriano non è a disposizione di Inzaghi.

NON CE LA FA – Come anticipato in precedenza (vedi articolo) nella distinta del derby non c’è Felipe Caicedo. L’attaccante ecuadoriano non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Milan di questo pomeriggio a causa di un affaticamento agli adduttori. Per lui quindi debutto rinviato, da capire se potrà esserci contro la Roma in Coppa Italia martedì alle ore 21. Caicedo era già in dubbio da ieri sera, quando ha accusato il problema fisico.