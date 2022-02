Caicedo finalmente convocato! Quattro non ancora disponibili per Inzaghi – CdS

Come già anticipato ieri in esclusiva dalla nostra redazione (vedi articolo), Felipe Caicedo è stato recuperato e per la prima volta da quando è arrivato sarà convocato dall’Inter.

CONVOCATO – Dopo la nostra anticipazione esclusiva, anche il Corriere dello Sport questa mattina conferma la presenza di Felipe Caicedo tra i convocati di Simone Inzaghi in vista di Napoli-Inter in programma stasera. Indisponibili, ancora, Joaquin Correa e Robin Gosens. Anche Alessandro Bastoni out, quest’ultimo ha lavorato sul campo e continua sperare per la sfida di UEFA Champions League contro il Liverpool. Matìas Vecino nuovo indisponibile per Simone Inzaghi a causa di un piccolo problema.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti