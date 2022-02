Caicedo debutta in Inter-Sassuolo? Sue condizioni non ancora ottimali – CdS

Caicedo sarà presente, in panchina, per Inter-Sassuolo. Da quando è arrivato a gennaio non ha ancora debuttato con l’Inter, ma come precisato dal Corriere dello Sport le sue condizioni non sono ancora ottimali.

CONDIZIONE FISICA – Caicedo sarà nuovamente in panchina in vista di Inter-Sassuolo in programma domenica alle 18. Le sue condizioni fisiche, però, continuano ad essere non particolarmente brillanti. Il calciatore da quando è arrivato nel corso del mercato di gennaio, non ha ancora avuto modo di debuttare con la maglia dell’Inter. Il motivo, dunque, potrebbe essere proprio questo. Contro il Sassuolo, Simone Inzaghi spera di ritrovarlo nelle migliori condizioni, potrebbe subentrare a partita in corso e cominciare a rimettere minuti nelle gambe.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno