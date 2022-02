Caicedo, contro il Genoa al Marassi la volta buona per il suo esordio? – TS

Caicedo è stato acquistato a fine gennaio in prestito secco dal Genoa per sopperire all’assenza di Joaquin Correa, assente per tutto il mese di febbraio. La situazione, ad oggi, è che l’attaccante ecuadoriano non ha mai giocato con l’Inter e spera di avere una chance contro la sua ex squadra.

CONTRO IL GENOA – Caicedo non ha ancora esordito con la maglia dell’Inter, e pensare che doveva essere l’attaccante capace di poter risolvere le partite nei momenti finali delle partite e magari togliere alcuni minuti nelle gambe di Edin Dzeko. Felipe Caicedo si allena ad Appiano Gentile dal 29 gennaio, tutto bene fino a quando il 3 febbraio, a due giorni dalla partita con il Milan in campionato, accusa un affaticamento muscolare che rallenta il suo inserimento in nerazzurro. Salta allora due partite, prima di tornare a disposizione del tecnico per la trasferta di Napoli, ma anche in quel caso non viene utilizzato, così nelle successive sfide contro Liverpool e, soprattutto, Sassuolo. Questo fa capire che Caicedo, finora, è lontano da una condizione fisica tale da permettergli di dare un contributo. L’Inter venerdì tornerà a giocare e sfiderà proprio la sua ex squadra, il Genoa. Sarà la volta buona per l’esordio di Felipe Caicedo?

Fonte: TuttoSport – F.M.