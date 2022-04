Caicedo assente in Inter-Roma: ecco il motivo e chi prende il suo posto in panchina

Caicedo non metterà minuti nelle gambe nemmeno in Inter-Roma di oggi. E quindi dovrà rimandare ancora una volta l’appuntamento con il primo gol in maglia nerazzurra. L’Inter ha appena comunicato il motivo della sua assenza odierna a San Siro. E la panchina viene completata diversamente da Inzaghi

ASSENZA E RIMPIAZZO – A sorpresa è Felipe Caicedo l’escluso dalla distinta nerazzurra. L’attaccante ecuadoriano non sarà protagonista nemmeno In Inter-Roma (vedi formazioni ufficiali). Come anticipato da Inter-News.it (vedi articolo), sarà proprio il primavera Mattia Sangalli a completare la panchina a disposizione di Simone Inzaghi oggi. E il posto “extra” liberato da Caicedo tocca al terzo portiere Alex Cordaz, che ormai precede nelle gerarchie di completamento l’ex giallorosso Aleksandar Kolarov (vedi focus). Per quanto riguarda l’assenza last minute di Caicedo, l’Inter comunica che non sarà a disposizione di Inzaghi per la gara di questo pomeriggio contro la Roma a causa di una sindrome gastrointestinale che si è manifestata nella giornata di oggi. Per Caicedo, tra l’altro ex Lazio, non si può proprio parlare di periodo positivo in maglia nerazzurra.