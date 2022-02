Caicedo a disposizione per Napoli-Inter? Oggi nuovi esami – CdS

Caicedo, come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, farà un nuovo test per capire se ha definitivamente smaltito il problema muscolare. Con il via libera allora sarà per la prima volta a disposizione di mister Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno