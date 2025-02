Il Cagliari trova una vittoria preziosissima contro il Parma e lo lascia in zona retrocessione!

Il Cagliari batte il Parma con il punteggio di 2-1 in una sfida tra due dirette concorrenti per la salvezza. Decidono l’autorete di Alessandro Vogliacco e Florinel Coman.

ESTREMAMENTE PREZIOSA – Il Cagliari affronta il Parma in un match dall’alto tasso di tensione, data la posizione in classifica delle due squadre. La prima frazione si caratterizza per tre episodi su tutti: il palo colpito da Jerry Mina al 22′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il gol annullato ad Ange-Yoann Bonny per fuorigioco e l’infortunio occorso a Ivan Djuric a causa di un duro scontro di gioco con Mattia Felici. Nella seconda frazione si assiste a un match più effervescente, con il Cagliari che riesce a trovare il gol del vantaggio al 57′ grazie alla sfortunata deviazione nella sua porta di Alessandro Vogliacco. I padroni di casa non si accontentano dell’1-0 e siglano il raddoppio con un potente destro di Florinel Coman al 70′. La squadra ospite rientra in partita con il primo gol in gialloblù di Giovanni Leoni, che al 78′ punisce di testa i sardi. Nella restante fase del match, i crociati tentano di rendersi pericolosi verso la porta difesa Elia Caprile, ma non riescono a produrre occasioni da gol sostanziali. Il match termina 2-1 per i rossoblù, la cui vittoria significa +4 proprio sul Parma terzultimo.

CAGLIARI-PARMA 2-1, IL TABELLINO:

57′ AU Vogliacco (C), 70′ Coman (C), 78′ Leoni (P).