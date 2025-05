Il Cagliari spreca, il Como ne approfitta. 6 vittorie consecutive per Fabregas

Il Como pareggia contro il Cagliari con il punteggio di 3-1. A segno Michael Adopo, Maxence Caqueret, Gabriel Strefezza e Patrick Cutrone.

PRIMA FRAZIONE – Il Como ospita il Cagliari nella sfida valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. Gli ospiti partono fortissimo, andando prima vicino al gol al 6′ a causa del tiro rasoterra di Nicolas Viola e poi trovando la rete del vantaggio al 22′. A siglare l’1-0 è Michael Adopo, che sfrutta al meglio l’assist ravvicinato di Nadir Zortea. Il Como reagisce, provando a colpire con Nico Paz e Tasos Douvikas. I tentativi dei due calciatori offensivi dei lariani non vanno a buon fine, ma costituiscono il preludio di ciò accadrà negli ultimi 7 minuti del match. I lombardi, infatti, riescono a ribaltare il risultato sul finire della prima frazione grazie ai suoi centrocampisti avanzati. Prima con Maxence Caqueret, che al 40′ supera Elia Caprile con un preciso pallonetto. Poi con Gabriel Strefezza, che al 47′ indovina l’angolo sinistro con un destro imparabile.

Como aumenta il vantaggio. Cagliari battuto

SECONDO TEMPO – Il Cagliari inizia positivamente anche i secondi 45 minuti di gioco, confezionando una grande occasione al 57′. Il protagonista è Zito Luvumbo, che riesce ad arrivare sul fondo per servire Roberto Piccoli in area di rigore. L’italiano trova il pallone di testa, ma non è in grado di dargli la giusta direzione per spingerlo in rete. Gli ospiti continuano a crescere, mettendo in difficoltà i lariani grazie a una forte spinta offensiva volta a raccogliere il pareggio. È ancora Luvumbo a rendersi pericoloso, al 65′, con una percussione che si conclude con un sinistro di poco alto sopra la traversa. Le occasioni non sprecate dai sardi si rivelano decisive, in senso negativo, per la squadra di Davide Nicola. Al 77′ è Patrick Cutrone a concretizzare l’assist di esterno da metà campo di Nico Paz con un destro imparabile per Caprile. Il Cagliari prova ad accorciare le distanze, andando vicinissimo al gol con il tiro rasoterra di Razvan Marin all’89’, ma la sua conclusione finisce di poco a lato. Il match si conclude così con il punteggio di 3-1, con i lariani che si portano a 6 vittorie consecutive.

COMO-CAGLIARI 3-1, IL TABELLINO:

22′ Adopo (CA), 40′ Caqueret (CO), 45+2′ Strefezza (CO).