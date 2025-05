Cagliari salvo. Empoli, Lecce e Parma in piena lotta. La situazione

Il Cagliari ha superato il Venezia con il punteggio di 3-0, salvandosi aritmeticamente. L’Empoli e il Lecce ottengono due successi importanti, rispettivamente a Monza e in casa contro il Torino. Il Verona pareggia con il Como per 1-1.

I VERDETTI – Il Cagliari vince contro il Venezia per 3-0 e ottiene la salvezza aritmetica. A segno Yerry Mina, Roberto Piccoli e Alessandro Deiola. L’Empoli supera il Monza per 3-1, così come il Lecce ottiene la meglio sul Torino grazie alla vittoria casalinga per 1-0. Con questi risultati, la squadra veneta si trova ora a 2 punti dalle dirette inseguitrici, con l’ultimo turno che sarà decisivo per decretare la compagine che potrà rimanere in Serie A.

PROSSIMO TURNO – Il Venezia è atteso dalla difficile gara casalinga contro la Juventus, una prova nella quale soltanto una vittoria potrà consentirle di sperare nella salvezza. Per quanto riguarda il Lecce, i pugliesi fronteggeranno la Lazio all’Olimpico, in un match nel quale si deciderà tutto anche del futuro in Europa della compagine romana. L’Empoli, invece, sfiderà in casa il Verona, momentaneamente a +3 in classifica. Infine, il Parma, reduce dallo 0-0 del Tardini contro il Napoli, affronterà l’Atalanta al Gewiss. Con tante squadre in pochi punti, l’ultima giornata di Serie A promette spettacolo e tante sorprese.