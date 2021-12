Cagliari, ripresa degli allenamenti in vista dell’Inter. Le ultime su Nandez

Il Cagliari prepara la sfida di domenica contro l’Inter. Di seguito il report dell’allenamento odierno della squadra di Mazzarri con gli ultimi aggiornamenti su Nandez.

REPORT – Questo il report dalla seduta odierna del Cagliari con le ultime sulle condizioni di Nahitan Nandez: “La squadra ha ripreso gli allenamenti al Centro sportivo di Assemini: testa all’Inter, gara in programma domenica 12 allo Stadio Giuseppe Meazza. Questo pomeriggio la seduta è iniziata con un’attivazione, a seguire esercitazioni dedicate a tattica, tecnica, possesso palla e conclusioni a rete. Lavoro atletico, per chiudere una partita giocata su campo ridotto. Terapie per Nahitan Nandez, che deve smaltire un fastidio ai flessori della coscia destra. Lavori personalizzati per Riccardo Ladinetti. Out Kevin Strootman, operato ieri a Villa Stuart. Domani di nuovo in campo, la sessione di allenamento è fissata per il pomeriggio”.

Fonte: cagliaricalcio.com