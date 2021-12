Cagliari, prosegue la preparazione vista Inter. Nandez ancora in dubbio

Prosegue la preparazione del Cagliari in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter a San Siro (ore 20.45). Allenamento pomeridiano per i rossoblu, ancora senza Nahitan Nandez che resta a rischio per la partita.

ALLENAMENTO POMERIDIANO – Lavoro atletico, tattica e tecnica per il Cagliari di Walter Mazzarri, che prosegue la preparazione in vista della difficile sfida di domenica contro l’Inter. Tra gli indisponibili ancora Riccardo Ladinetti – lavoro specializzato per lui – ma soprattutto Nahitan Nandez. Per l’uruguaiano soltanto riposo e terapie. Il prossimo allenamento è previsto per domani, venerdì 10 dicembre, sempre al pomeriggio.