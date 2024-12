Cagliari, Mina e Luvumbo rientrano con l’Inter? Le novità dall’allenamento!

Yerry Mina e Zito Luvumbo sono i due calciatori infortunati del Cagliari. Arrivano novità sulle loro condizioni dall’allenamento di Nicola, che tra sei giorni dovrà affrontare l’Inter.

INFORTUNATI – L’Inter ha ancora una sfida da affrontare, quella della diciassettesima giornata di Serie A contro il Como, prima di buttarsi a capofitto sul match contro il Cagliari. I rossoblù, invece, hanno archiviato ieri l’ultimo turno di campionato, venendo sconfitti sul campo del Venezia per 2-1. Quest’oggi la squadra di Nicola è tornata ad allenarsi, proprio in vista del match di sabato prossimo contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Sotto la lente d’ingrandimento in casa Cagliari ci sono Yerry Mina e Zito Luvumbo, entrambi reduci da un infortunio. La domanda, a questo punto, non può che esserci se contro l’Inter, il 28 di dicembre, i due calciatori saranno a disposizione.

Mina e Luvumbo, rientro in Cagliari-Inter? Il punto sui due infortunati

LE NOVITÀ – A distanza di sei giorni da Cagliari-Inter non è ancora possibile avere una risposta certa sulla presenza di Mina e Luvumbo. Tuttavia, la nostra redazione ha raccolto le ultime novità sui due infortunati, direttamente dall’allenamento dei rossoblù. Mina, che ha avvertito un fastidio al polpaccio proprio ieri nel match contro il Venezia, ha svolto una seduta defaticante e le sue condizioni fisiche sono ancora da valutare. Luvumbo, infortunatosi in Cagliari-Atalanta, continua a svolgere del lavoro personalizzato. La sensazione è che difficilmente l’attaccante possa recuperare in tempo per la gara di campionato contro l’Inter. I prossimi giorni riusciranno certamente a chiarire meglio le condizioni dei due calciatori.