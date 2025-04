Cagliari, una maglia speciale per la partita con l’Inter! Il comunicato

L’Inter domani pomeriggio alle ore 18 giocherà contro il Cagliari di Davide Nicola. La partita nasconde insidie non indifferenti, il club sardo ha annunciato una novità per la maglia sul proprio sito.

COMUNICATO – Inter-Cagliari è una partita incredibilmente insidiosa per la squadra di Simone Inzaghi. Nel giro di pochi giorni gli uomini dell’allenatore piacentino si giocano la stagione tra il campionato e la Champions League. Dopo lo stop di Parma e la rimonta subita nel secondo tempo del Tardini c’è bisogno di una reazione importante. Il Cagliari, alla vigilia del match dove ha già parlato Davide Nicola, ha comunicato una novità: «In occasione del match di Serie A EniLive contro l’Inter, in programma sabato 12 aprile (ore 18) allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, il Cagliari scenderà in campo con una divisa gara speciale in edizione limitata. Nasce infatti la maglia “Heritage”, creata per celebrare la Sardegna e la sua eccellenza dal punto di vista storico, culturale e paesaggistico, ma anche per raccontare il rafforzato legame con la Cina, in particolare con la Provincia del Fujian e la città di Xiapu, dove il Club ha recentemente avviato un importante percorso di scambio culturale e sportivo. La maglia si inserisce all’interno di un percorso avviato nei mesi scorsi. Precisamente quando Cagliari Calcio ha visitato Xiapu, rafforzando il legame con le istituzioni locali».