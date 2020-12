Cagliari-Inter, Zappa ritrova i nerazzurri. Con Di Francesco nuovo ruolo?

Gabriele Zappa Cagliari

In vista di Cagliari-Inter in programma domenica, i nerazzurri a distanza di un anno ritrovano Gabriele Zappa, giovane terzino prodotto proprio dal settore giovanile dell’Inter. Con Di Francesco però il suo ruolo potrebbe cambiare: un messaggio anche per il mercato?

INTER E NUOVO RUOLO – Cagliari-Inter sarà la prima partita domenicale in programma alle 12:30. Di Francesco probabilmente sceglierà di puntare ancora sul giovane Gabriele Zappa, cresciuto proprio nelle giovanili del club nerazzurro. Nonostante sia passata una sola stagione dalla sua cessione, il calciatore sembrerebbe averne fatta di strada. Dalla cessione al Pescara in Serie B (protagonista con venticinque presenze e ben cinque gol), in questa stagione il terzino è stato acquistato dal Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Dopo solo tre giornate è diventato il titolare della squadra, sfornando assist con una facilità assurda. Domenica probabilmente sfiderà l’Inter in campionato, da titolare e in un ruolo “inedito”. Proprio come contro lo Spezia – ultima partita in campionato per il Cagliari -, il calciatore è stato impiegato nel ruolo esterno destro nel 4-2-3-1 scelto da Eusebio Di Francesco.