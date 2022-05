Cagliari-Inter, via anche l’ultimo dubbio: scelta la coppia d’attacco – Sky

Sciolto anche l’ultimo dubbio di formazione per Simone Inzaghi in vista di Cagliari-Inter di questa sera. Secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport, il tecnico nerazzurro ha scelto la coppia d’attacco per la sfida.

COPPIA TITOLARE – Manca poco alle formazioni ufficiali di Cagliari-Inter e da Sky Sport arrivano aggiornamenti sulle scelte di Simone Inzaghi. L’ultimo dubbio, che riguardava l’attacco, è stato sciolto. Sarà Edin Dzeko ad affiancare Lautaro Martinez dal primo minuto, con Joaquin Correa e Alexis Sanchez pronti a subentrare a gara in corso.