Cagliari-Inter, una vetta da mantenere prima di completare

Cagliari-Inter è l’ultima partita della seconda giornata di Serie A, si gioca stasera alle 20.45 all’Unipol Domus. Dopo la vittoria all’esordio col Monza c’è da confermare la vetta della classifica e il percorso netto, prima di dedicarsi agli ultimi giorni di mercato.

SITUAZIONI DA CHIUDERE – Cagliari-Inter apre una settimana ricchissima, che prevede anche il sorteggio dei gironi di Champions League e (finalmente) la chiusura del calciomercato prima della terza giornata di Serie A. Bisogna però fare un passo alla volta: prima c’è la trasferta in Sardegna. Contro una squadra imbattuta da quattro mesi, amichevoli comprese, che ha fatto tante cose buone dall’arrivo dell’ex Claudio Ranieri. L’Inter ha vinto e convinto col Monza, ora deve dare ulteriori risposte. Sperando che si chiuda al meglio il periodo col mercato in corso, per poi completare la rosa (Benjamin Pavard, stavolta senza ripieghi) e lasciare alle spalle tutte le difficoltà estive.

ULTIMA CON MANCANZE – Per Cagliari-Inter Simone Inzaghi è ancora senza Francesco Acerbi e ha recuperato in extremis Matteo Darmian. Anche perché l’alternativa nel suo ruolo è il giocatore che manca dal mercato. Fra i convocati – a sorpresa – pure Lucien Agoumé, l’ultimo degli esuberi non piazzati. Alexis Sanchez invece sarà a disposizione solo da domenica, peraltro non si è mai allenato in gruppo tutta l’estate essendo svincolato. Il dubbio riguarda il partner di Lautaro Martinez (Cagliari sua vittima preferita, otto gol in altrettante partite), con Marko Arnautovic che cerca di prendere il posto a Marcus Thuram. Nel Cagliari Ranieri deve scegliere sia il modulo (3-4-2-1 o 4-4-2) sia gli interpreti (sicuro il prestito Gaetano Oristanio). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Cagliari-Inter: collegamenti in diretta con l’inviato allo stadio, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.