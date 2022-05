Cagliari-Inter, un solo dubbio per Inzaghi: il ballottaggio in corso

Si avvicina Cagliari-Inter, partita in programma questa sera alle ore 20.45: il solo dubbio di formazione per Simone Inzaghi.

DUBBIO – Secondo quanto riportato da Sky Sport, stasera Simone Inzaghi schiererà il classico 3-5-2 in Cagliari-Inter. In difesa tornerà Alessandro Bastoni nel trio formato da Milan Skriniar e Stefan De Vrij. A centrocampo, a sinistra Ivan Perisic. Nella fascia opposta farà ritorno Denzel Dumfries. In mezzo Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. In attacco Lautaro Martinez con Joaquin Correa o Edin Dzeko, con l’argentino favorito sul bosniaco. Il dubbio del tecnico sarà sciolto soltanto dopo la rifinitura.

