Cagliari-Inter, un ospite speciale (e interista) all’Unipol Domus! Ecco chi è

OSPITE SPECIALE – Cagliari-Inter è l’anticipo della diciottesima giornata di Serie A, ossia l’ultima del 2024. All’Unipol Domus assisterà al match anche un ospite speciale, di fede interista: stiamo parlando del cantante Tananai che domani sera si esibirà ad Assemini. Tananai, molto amato dai giovanissimi, è stato invitato per partecipare alle attività della Curva Futura, vale a dire un settore dell’Unipol Domus, il primo in Italia, realizzato per ospitare i bambini della “Scuola di Tifo”. Di cosa si tratta?

UN FUTURO MIGLIORE – Il progetto, ideato e realizzato dalla fondazione “Carlo Enrico Giulini”, si è posto come obiettivo quello di educare i piccoli tifosi del futuro, appunto. Dopo le lezioni in classe svolte dagli educatori, circa 1800 studenti delle scuole del territorio vengono invitati ad assistere alle partite del Cagliari dalla Curva Futura, dove hanno l’occasione di mettere in pratica quanto appreso. Ovvero un tifo pulito, senza offese e rivolto anche ai beniamini della squadra rivale. Con Tananai questa sera una rappresentanza delle scuole di Sestu e del Gerrei.