Cagliari-Inter, un solo cambio rispetto Como! Bastoni al suo posto – CdS

Inzaghi non fa sconti nella trasferta contro il Cagliari. L’Inter scenderà in campo alle 18:00 con l’obiettivo di conquistare i tre punti e consolidare la propria posizione ai vertici della classifica. Un successo sarebbe fondamentale per mettere pressione su Napoli e Atalanta. Riguardo la formazione, anche l’edizione odierna del Corriere dello Sport conferma l’unico cambio rispetto la sfida con il Como.

UNA SOLA VARIAZIONE – Simone Inzaghi in vista di Cagliari-Inter ha deciso di affidarsi alla formazione titolare, con una sola modifica rispetto al match di Coppa Italia vinto contro il Como. Carlos Augusto partirà dalla panchina, lasciando il posto a Alessandro Bastoni come braccetto sinistro nella linea difensiva a tre considerato il recupero di Stefan de Vrij che torna al centro. L’olandese, recuperato al 100%, è una scelta naturale per aggiungere esperienza e solidità al reparto arretrato. In porta confermato Yann Sommer, supportato dalla difesa composta da Yann Bisseck, Stefan de Vrij e lo stesso Bastoni. Non saranno della partita Francesco Acerbi e Benjamin Pavard, entrambi ancora alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. Tuttavia, c’è ottimismo sul loro rientro in vista della Supercoppa Italiana. I due difensori saranno tra i convocati per la trasferta a Riyad e, una volta arrivati in Arabia Saudita, lo staff medico valuterà le loro condizioni per stabilire se potranno essere utilizzati.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia