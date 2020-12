Cagliari-Inter, turnover pericoloso prima del Napoli: Conte rivoluziona tutto?

Antonio Conte Inter

Cagliari-Inter arriva nel periodo più buio della stagione nerazzurra. Bisogna reagire subito dopo l’addio all’Europa, ma il pensiero non può non andare al successivo scontro diretto contro il Napoli. Conte deve fare delle scelte, forse anche drastiche

TURNOVER STRATEGICO – L’uscita dalla Champions League non coincide con la fine degli impegni infrasettimanali. Dopo la trasferta di Cagliari, l’Inter attenderà il Napoli a San Siro mercoledì sera. Anche per questo motivo Antonio Conte deve fare delle scelte in funzione dell’ennesimo doppio impegno in tre giorni. Si parla giustamente di turnover, ma stavolta le rotazioni non possono eccedere rispetto al solito. Una modifica per reparto ci sta, soprattutto per chi è stato costretto a giocare forzatamente per mancanza di alternative in rosa. Le novità potrebbero apportare cambiamenti anche nel modulo: si torna al 3-4-1-2? Una scelta rischiosa, ma che sarebbe giustificata e giustificabile come “piano B” dopo le ultime partite in cui gli avversari si sono schierati “a specchio” (3-5-2). Dopo il fallimento europeo Conte non può più nascondersi.

MODIFICHE POSSIBILI – In difesa è l’occasione giusta per far rifiatare Stefan de Vrij, al cui posto potrebbe trovare spazio Andrea Ranocchia. In alternativa si può ipotizzare l’avvicendamento tra Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio, come da copione. A centrocampo il grande ex Nicolò Barella si prenota per un posto in panchina, stavolta toccherà a Christian Eriksen dall’inizio? Anche Stefano Sensi in lizza. In attacco Romelu Lukaku avrebbe bisogno più di tutti di riposo, ma Alexis Sanchez dovrebbe togliere il posto a Lautaro Martinez. Sulle fasce, invece, possibile il solito gioco delle coppie deciso in base al modulo e agli altri interpreti (Matteo Darmian e Ivan Perisic al posto di Achraf Hakimi e Ashley Young?). Tra poco Conte in conferenza stampa chiarirà alcuni di questi punti, magari proprio quello relativo all’ipotesi del cambio modulo.