Cagliari-Inter, tre cambi per Inzaghi? Bastoni punta il rientro dal 1′

In Cagliari-Inter di domenica sera possono esserci tre cambi di formazione rispetto alla finale di Coppa Italia. Inzaghi ha ormai recuperato Bastoni, che ha fatto qualche minuto in chiusura di partita mercoledì.

SI CAMBIA – Per Cagliari-Inter non ci si attende la stessa formazione vista in Coppa Italia con la Juventus. Simone Inzaghi pensa a qualche modifica, dopo i centoventi minuti di mercoledì sera per conquistare il secondo trofeo stagionale. Per il Corriere dello Sport tre in particolare, con una su tutti: Alessandro Bastoni. L’infortunio che lo ha tenuto fuori contro Bologna, Udinese ed Empoli è ormai superato, tanto da aver fatto gli ultimi sei minuti a Roma (recupero incluso). Scontato il suo rientro in luogo di Danilo D’Ambrosio. Edin Dzeko è apparso in difficoltà, cambiato al 63′, e potrebbe lasciare il posto a Joaquin Correa anche se restano dei dubbi. Il Tucu cerca ancora quel gol che gli manca dal 31 ottobre, doppietta all’Udinese. Poi Denzel Dumfries per Matteo Darmian. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Cagliari-Inter, secondo il Corriere dello Sport: Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Correa.

Fonte: corrieredellosport.it