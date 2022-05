Cagliari-Inter 1-3, il tabellino della partita della 37ª giornata di Serie A

Cagliari-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-3: questo il tabellino della partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2021-2022.

SPERANZA MINIMA – Per assegnare la Serie A tutto rimandato all’ultima giornata, anche se il Milan avrà due risultati su tre. L’Inter quantomeno fa il suo e supera agevolmente un Cagliari che fa ben poco per mantenere vive le sue speranze salvezza (comunque non sfumate del tutto, come quelle tricolore per i nerazzurri). Segna subito Milan Skriniar ma di mano e il VAR annulla, tutto buono invece sul colpo di testa di Matteo Darmian a metà primo tempo. Poi show di Lautaro Martinez, che fa doppietta nella ripresa con in mezzo l’1-2 di Charalampos Lykogiannis. Domani usciranno gli orari di Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan, che saranno in contemporanea: serve una vittoria delle due squadre di casa. Questo il tabellino di Cagliari-Inter.

CAGLIARI-INTER 1-3 – IL TABELLINO

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Bellanova, Ceppitelli, Altare (79’ Baselli), Lykogiannis; Marin (79’ Carboni), Grassi, Dalbert (86’ Pereiro); Rog (56’ Nandez); Joao Pedro, Pavoletti (56’ Keita).

In panchina: Aresti, Deiola, Strootman, Zito Luvumbo, Zappa, Walukiewicz, Lovato.

Allenatore: Alessandro Agostini

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni (71’ D’Ambrosio); Darmian (58’ Dumfries), Barella (58’ Gagliardini), Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko (71’ Correa), Lautaro Martinez (85’ Sanchez).

In panchina: Cordaz, I. Radu, Ranocchia, Gosens, Vidal, Dimarco, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1 (Ranghetti – Vivenzi; Massimi; VAR Di Bello; A. VAR Zufferli)

Gol: 25’ Darmian, 51’, 84’ Lautaro Martinez, 54’ Lykogiannis (C)

Ammoniti: Darmian, Calhanoglu (I)

Recupero: 2’ PT, 5’ ST