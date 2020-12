Cagliari-Inter 1-3, il tabellino della partita dell’11ª giornata di Serie A

Cagliari-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-3: questo il tabellino della partita valida per l’undicesima giornata di Serie A 2020-2021.

E FINALMENTE! – Antonio Conte passa alla difesa a quattro al 72’, col Cagliari avanti 1-0, e l’Inter vince 1-3. La riscossa arriva nel finale, dopo un primo tempo nel quale i nerazzurri si erano bloccati su un grande Alessio Cragno. Poi, sull’unico tiro in porta rossoblù, Riccardo Sottil ha lasciato per l’ennesima volta Samir Handanovic fermo a guardare. Al 77’ pareggia Nicolò Barella con uno splendido destro al volo, poi Danilo D’Ambrosio firma il sorpasso al primo pallone toccato dopo essere entrato al posto dell’infortunato Achraf Hakimi. Nel quarto minuto di recupero segna Romelu Lukaku in contropiede a porta vuota, nerazzurri a -2 dal Milan capolista della Serie A, che giocherà stasera col Parma. Questo il tabellino di Cagliari-Inter.

CAGLIARI-INTER 1-3 – IL TABELLINO

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Faragò (68’ Klavan), Walukiewicz, Carboni (89’ Simeone), Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil (68’ Nandez), Pavoletti (75’ Cerri).

In panchina: Aresti, Vicario, Caligara, Pinna, Tramoni, Pisacane, Oliva, Ceppitelli.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni (72’ Lautaro Martinez); Darmian (58’ Young), Barella, Brozovic, Eriksen (58’ Sensi), Perisic (46’ Hakimi, 83’ D’Ambrosio); Lukaku, Sanchez.

In panchina: Padelli, I. Radu, Gagliardini, Kolarov, Ranocchia.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli (Bindoni – Raspollini; Marinelli; VAR Doveri; A. VAR Giallatini)

Gol: 42’ Sottil (C), 77’ Barella, 84’ D’Ambrosio, 94’ Lukaku

Ammoniti: Faragò, Pavoletti (C), Darmian (I)

Recupero: 2’ PT, 5’ ST