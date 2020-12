Cagliari-Inter, subito ripresa dopo l’umiliazione in coppa. Doppio gruppo

Antonio Conte Inter

Cagliari-Inter è in programma fra tre giorni, con la squadra di Conte che dovrà reagire dopo l’umiliante eliminazione dalla Champions League. Come segnala Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, subito allenamento all’indomani del tracollo europeo.

CAGLIARI-INTER, -3 – L’Inter deve lasciare alle spalle l’eliminazione dalla Champions League: c’è una Serie A da inseguire come obiettivo prioritario. Andrea Paventi racconta la ripresa da Appiano Gentile: «Lavoro di scarico per chi ha giocato, più intenso per chi non è sceso in campo ieri. Si pensa alla gara col Cagliari e all’infrasettimanale col Napoli per reagire subito. Questa squadra, senza coppe, ha ancora più margine per essere fra le protagoniste. Questa dev’essere la risposta dei giocatori per mettersi da parte la delusione di ieri».