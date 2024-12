Cagliari-Inter 0-3, le statistiche: quattro numeri da non sottovalutare!

Il risultato finale di Cagliari-Inter è un perfetto 0-3 in favore dei nerazzurri. Termina con i gol di Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025: queste le statistiche del match disputato allo Stadio “Unipol Domus” di Cagliari.

LA PRESTAZIONE – L’ultimo match del 2024 sorride alla squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri escono con un ampio risultato anche da Cagliari-Inter, che finisce per aggiungere tre punti importantissimi alla classifica. A sbloccare una sfida particolarmente ostica, inchiodata sullo 0-0 per tutto il primo tempo, è Alessandro Bastoni. Il difensore trova in maniera quasi rocambolesca la rete su colpo di testa al 53′ e apre la strada al resto delle marcature nerazzurre. Al 71′ si sblocca finalmente anche Lautaro Martinez, che dopo un lungo digiuno sigla il raddoppio. Hakan Calhanoglu mette il sigillo alla sfida al 78′, trasformando dal dischetto il rigore dello 0-3 finale di Cagliari-Inter.

Cagliari-Inter, le statistiche della sfida di Serie A

L’ANALISI DEI NUMERI – Nonostante le difficoltà incontrate nella prima frazione di gioco, l’Inter domina completamente la gara. Lo dicono le statistiche, se il campo e il risultato non fossero abbastanza. Il possesso palla è il primo data che salta all’occhio in questo senso: il 33% per i padroni di casa contro il 67% degli ospiti. Un riscontro importante arriva anche dalla voce “tiri totali“. Solo 5 per il Cagliari, al quale l’Inter concede davvero pochissimo. Addirittura 20, invece, per la formazione di Simone Inzaghi, che ci prova in tutti i modi a trovare la rete. Il rapporto tra i tiri totali e quelli in porta, però, non è il massimo. Solo 5 conclusioni su 20 per l’Inter finiscono nello specchio. Particolare anche il dato sui calci d’angolo, che alla fine della gara sono 5-7 in favore dei nerazzurri che riescono ancora a sfruttarli per andare in vantaggio. All’intervallo, però, le statistiche segnavano un vantaggio di 4-1 per i rossoblù. Numeri, dunque, totalmente ribaltati. Guardando anche alle ammonizioni (non) segnate sul tabellino di Cagliari-Inter, un numero non trascurabile sono i falli commessi dai giocatori di Nicola ai danni dei nerazzurri. Addirittura 14.