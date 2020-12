Cagliari-Inter, Sanchez favorito su Lautaro Martinez. Perisic dal 1′? – SM

Antonio Conte Inter

Cagliari-Inter è alle porte. I nerazzurri devono riprendersi dopo la cocente eliminazione in Champions League. Antonio Conte, tecnico dei nerazzurri, riconferma molti degli uomini scesi in campo contro lo Shakhtar Donetsk. Sanchez potrebbe partire titolare.

LE SCELTE – Cagliari-Inter si avvicina. I nerazzurri devono ripartire dopo il disastro in Champions League. Antonio Conte dovrebbe optare per il solito 3-5-2: Handanovic in porta, difesa formata da Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo sicuri del posto Brozovic e Gagliardini. Accanto a loro Barella, che ha recuperato dal problema fisico. Eriksen, nonostante il buon impatto avuto nella gara di mercoledì, dovrebbe partire dalla panchina. Sugli esterni pronti Hakimi e Perisic. Attacco affidato ad Alexis Sanchez, favorito su Lautaro Martinez, e Lukaku.