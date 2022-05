Cagliari-Inter, rossoblù di Agostini al lavoro: ancora terapie per Nandez

Cagliari-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 20.45 all’Unipol Domus, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A. I rossoblù di Agostini proseguono con il lavoro in vista dei nerazzurri, ancora terapie per Nandez

LAVORO GIORNALIERO – Cagliari-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 20.45 e valevole per la trentasettesima giornata di Serie A. Motivazioni altissime per entrambe le formazioni: da una parte la lotta salvezza e dall’altra la lotta scudetto. Intanto i rossoblù di Alessandro Agostini continuano a lavorare al centro sportivo di Assemini in vista del confronto con i nerazzurri di Simone Inzaghi, freschi trionfatori in Coppa Italia. La seduta odierna ha avuto inizio con un’attivazione tecnica e dei torelli. A seguire rapidità, lavori sul possesso palla ed una serie di partite a tema su spazi ridotti. Ancora terapie per Nahitan Nandez.