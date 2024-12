Cagliari-Inter, le probabili formazioni per la 18ª giornata di Serie A

Cagliari-Inter si giocherà oggi alle 18 allo Stadio “Unipol Domus” di Cagliari: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valida per la diciottesima giornata di Serie A.

CAGLIARI-INTER PROBABILE FORMAZIONE CASA – Il Cagliari di Davide Nicola si prepara ad affrontare l’Inter con alcune modifiche forzate alla formazione, soprattutto nel reparto offensivo. Recuperato Yerry Mina in difesa, dovrà però fare a meno di Zito Luvumbo. L’assenza dell’angolano costringe Nicola a rivedere i piani offensivi. Il ruolo di terminale offensivo sarà affidato a Roberto Piccoli, autore di cinque reti stagionali. L’attaccante, in grande forma, sarà chiamato a fare la differenza contro una delle difese più solide del campionato. Alle sue spalle, Nicola sembra orientato a schierare Nicolas Viola o, in alternativa, Gaetano come trequartista. Il Cagliari scenderà in campo con una sorta di 4-4-1-1, un sistema di gioco compatto che punta sulla solidità difensiva e sulle ripartenze. In porta Sherri, protetto dalla linea difensiva composta da Zappa, Mina, Luperto e Augello. A centrocampo, spazio agli esterni Zortea e Deiola, mentre la cerniera centrale sarà formata da Adopo e Makoumbou.

CAGLIARI INTER PROBABILE FORMAZIONE TRASFERTA – Simone Inzaghi confermerà l’undici titolare visto contro il Como, con un solo cambio di formazione: l’inserimento di Stefan de Vrij al centro della difesa. L’Inter è determinata a chiudere il 2024 con una vittoria, fondamentale per mantenere alta la pressione sulle dirette concorrenti nella corsa allo scudetto. Contro un Cagliari che lotta per uscire dalla zona retrocessione, i nerazzurri non possono permettersi passi falsi. In porta confermato Yann Sommer, supportato dalla difesa composta da Yann Bisseck, Stefan de Vrij e lo stesso Alessandro Bastoni. Sulle fasce Denzel Dumfries e Federico Dimarco, mentre il centrocampo sarà affidato al trio titolare formato da Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan, che rappresenta un mix ideale di qualità, visione di gioco e dinamismo. In attacco, spazio alla coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Cagliari-Inter, le probabili formazioni

Cagliari (4-4-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Piccoli.

In panchina: Scuffett, Ciocci, Wieteska, Palomino, Obert, Azzi, Prati, Marin, Jankto, Felici, Viola, Lapadula, Pavoletti, Kingstone.

Allenatore: Davide Nicola

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris; Palacios, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Frattesi, Zielinski, Arnautovic, Taremi, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi