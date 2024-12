Cagliari-Inter, probabile formazione: Nicola ripensa l’attacco!

Sabato alle 18.00 l’Inter affronterà il Cagliari all’Unipol Domus nell’ultima partita del 2024. La probabile formazione di Davide Nicola per Cagliari-Inter.

LA SFIDA – Mancano pochi giorni, appena due, e l’Inter ritornerà in campo per chiudere il suo fantastico e leggendario anno. I nerazzurri vanno a caccia del quinto successo di fila in campionato e lo faranno contro il Cagliari di Nicola all’Unipol Domus. I sardi, reduci dalla sconfitta per 2-1 contro il Venezia al Penzo, si trovano al terzultimo posto in classifica con 14 punti conquistati. Dunque, contro la Beneamata giocheranno col dente avvelenato per andare a conquistare quantomeno un punto. Nicola dovrà fare a meno di Luvumbo, che sarà preservato per la partita col Monza, vero e proprio scontro diretto. Il tecnico sardo ripensa il suo attacco.

Cagliari-Inter, probabile formazione: l’attacco di Nicola

ULTIME – Nicola, senza Luvumbo, ripensa al suo attacco. Ad oggi il favorito per una maglia dal primo minuto è Piccoli, che è in vantaggio sia su Lapadula che su Pavoletti. L’ex Atalanta sarà il terminale offensivo con Gaetano a supportarlo come trequartista. Ci sarà un ex dell’Inter in campo, ossia Gabriele Zappa, che in questa stagione ha già segnato due gol ad una milanese: ossia al Milan. Partita da ex ovviamente per Nicolò Barella, sempre emozionato quando ritorna nella sua Cagliari.

(3-5-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Gaetano, Piccoli.