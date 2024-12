Cagliari-Inter, la probabile formazione: Inzaghi chiude con la migliore!

Simone Inzaghi saluta il 2024 decidendo di far indossare alla sua squadra il vestito migliore. Di seguito la probabile formazione di Cagliari-Inter.

CHIUSURA – Cagliari-Inter mette fine al glorioso 2024 calcistico nerazzurro: la sfida delle ore 18.00 di domani sera, all’Unipol Domus, sarà l’ultimissima dell’anno. Dopo la vittoria nell’ultima casalinga contro il Como, Simone Inzaghi cerca i tre punti anche in trasferta. L’obiettivo è coronare la splendida annata delle due stelle, ma anche trovare un altro successo che possa aiutare a festeggiare anche nel 2025. Per farlo l’allenatore piacentino si prepara ad affrontare la squadra di Davide Nicola mettendo in campo la migliore formazione possibile.

Cagliari-Inter, la probabile formazione

LA MIGLIORE – La probabile formazione di Cagliari-Inter è la migliore che mister Inzaghi possa impiegare in questo momento della stagione. L’allenatore nerazzurro tiene ovviamente conto degli infortuni e delle indisponibilità, molto meno invece del prossimo impegno in Supercoppa Italia. L’undici previsto domani sera, infatti, è il classico composto dai titolarissimi. Manca qualche pedina in difesa, come Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, che saranno comunque sostituiti dalle loro rispettive prime alternative. Torna, dunque, Stefan De Vrij – appena recuperato dall’infortunio -, mentre restano fuori i due difensori, con l’aggiunta di Matteo Darmian. Il resto della probabile formazione di Cagliari-Inter, a pochissime ore dal match, regala poche sorprese.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.