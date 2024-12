Cagliari-Inter, la probabile formazione: alternativa in difesa per Inzaghi!

I nerazzurri si preparano a tornare in campo per l’ultima sfida del 2024. Per Cagliari-Inter Simone Inzaghi trova una nuova soluzione difensiva. Ecco la probabile formazione.

NUOVA SFIDA – Dopo il successo casalingo contro il Como per la squadra di Simone Inzaghi arriva il momento di lasciare Milano e affrontare una trasferta. Sabato pomeriggio all’Unipol Domus è in programma Cagliari-Inter, valida per la diciottesima giornata di Serie A. Mentre Davide Nicola ritrova un importante pedina, anche il mister nerazzurro acquista una valida alternativa in difesa.

Cagliari-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

SOLUZIONE RITROVATA – Si tratta di Stefan De Vrij, destinato a tornare titolare in Cagliari-Inter. Il calciatore olandese si posizionerà al centro della difesa, venendo affiancato a destra da Aurel Bisseck e a sinistra da Alessandro Bastoni. Con la presenza del centrale, vice numero uno dell’infortunato Francesco Acerbi, mister Inzaghi ritrova un’importante soluzione in fase difensiva. Tuttavia la presenza di De Vrij non risulta una sorpresa, quanto una conferma. Il difensore, infatti, aveva recuperato dall’infortunio già contro il Como, da dove però era partito dalla panchina. Adesso l’olandese è pronto per essere rilanciato dal primo minuto, permettendo a Bastoni di tornare nel suo ruolo naturale rispetto all’ultimo match di campionato. Di seguito il resto della probabile formazione di Inzaghi per Cagliari-Inter.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.