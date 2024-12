Cagliari-Inter: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Cagliari-Inter si gioca per la diciottesima giornata di Serie A 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 18 allo Stadio Unipol Domus di Cagliari. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

LIVE tutte le notizie della partita tra Cagliari e Inter (ore 18.00): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta a Cagliari-Inter, con il live dedicato di Inter-News.it:

Dove e quando si gioca Cagliari-Inter

Stadio Unipol Domus di Cagliari, sabato 28 dicembre alle ore 18.

I precedenti di Cagliari-Inter

Sono 86 i precedenti in Serie A tra Inter e Cagliari: i nerazzurri guidano il bilancio con 43 vittorie contro le 14 dei rossoblu, con 29 pareggi a completare il quadro. L’Inter ha vinto 10 delle ultime 13 sfide contro il Cagliari in Serie A (2 pareggi, 1 sconfitta), segnando 33 gol nel periodo (2.5 di media a match); l’ultimo successo dei sardi contro i nerazzurri nel torneo risale al 1° marzo 2019 (2-1 all’Unipol Domus). In generale l’Inter è la squadra che ha segnato più gol in Serie A contro il Cagliari: 149 in 86 incontri, 1.7 a partita.

Come seguire Cagliari-Inter IN DIRETTA

In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Solo su Inter-News.it trovi una copertura totale del matchday già dalle prime ore della mattina, per l'avvicinamento all'evento con il prepartita, fino al post partita con le interviste.

Cagliari-Inter, dove vederla in diretta TV

Su DAZN 1 (canale 214 Sky). È disponibile solo con abbonamento aggiuntivo dedicato su Sky oppure incluso nell’app DAZN in streaming.

Cagliari-Inter, dove vederla in LIVE streaming

Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social!

Cagliari-Inter su DAZN: i telecronisti

La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia Buscaglia-Stramaccioni.

Gli indisponibili della partita

Cagliari: Luvumbo (infortunio);

Inter: Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Raffaele Di Gennaro.

L’arbitro della partita

L’arbitro di Cagliari-Inter, match valido per la 18ª giornata di Serie A, sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno Mondin e Moro, il quarto ufficiale sarà Giua, VAR dell’incontro Serra, Assistente VAR Maresca.

Conferenze stampa della vigilia

Nicola: «Abbiamo bisogno di fare una partita gagliarda da tutti i punti di vista, con lucidità e aggressività. Non dovremo mai smettere di continuare a giocare, capendo al contempo quando essere pratici e quando gestire la partita o il riposizionamento difensivo. Intanto, giocare gare ravvicinate, affrontando avversari con uno status come quello dell’Inter, richiede capacità di recupero immediato. Si tratta di una squadra che ha un consolidamento di uomini e di modo di giocare che dura da tempo. Ti invoglia ad andarla a prendere, a giocare al ‘gatto e al topo’. Dobbiamo essere bravi a preparare delle alternative, considerando le strategie dell’avversario. Loro sanno costruire a due, a tre, a quattro, trasformando la struttura con una facilità disarmante». Vedi la conferenza stampa integrale.

Inzaghi non ha parlato alla vigilia.

Cagliari-Inter, le probabili formazioni

Cagliari (4-4-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Piccoli.

In panchina: Scuffett, Ciocci, Wieteska, Palomino, Obert, Azzi, Prati, Marin, Jankto, Felici, Viola, Lapadula, Pavoletti, Kingstone.

Allenatore: Davide Nicola

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris; Palacios, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Frattesi, Zielinski, Arnautovic, Taremi, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi