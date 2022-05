Cagliari-Inter per portare tutto al 22 maggio. Comunque vada il Milan

Cagliari-Inter si giocherà alle ore 20.45. L’ultima trasferta stagionale ruota inevitabilmente attorno a Milan-Atalanta, ma comunque vada al Meazza c’è da fare in modo di potersela giocare anche domenica prossima (domani date e orari).

CHE NON SI CHIUDA OGGI – Cagliari-Inter dipende per forza di cose dal risultato di Milan-Atalanta. Con vittoria o pareggio dei rossoneri c’è il rischio di vederli festeggiare già stasera, con una sconfitta di contro ci sarebbe la possibilità del sorpasso a 90′ dal termine. Tutto può ancora succedere in questa Serie A, perciò l’obbligo è uno: fare il massimo e poi vedere cosa accade sugli altri campi. La Coppa Italia non può essere il punto di arrivo, i centoventi minuti di Roma non devono essere un alibi a livello di stanchezza. Semmai, più che altro, c’è la situazione del Cagliari: sardi appesi a un filo per la salvezza, anche se il pari di ieri della Salernitana ridà speranze. Ci si giocherà tantissimo su entrambi i fronti.

I MIGLIORI – L’Inter non può fare calcoli: a Cagliari bisogna mettere in campo quelli che stanno meglio. Difficilmente Simone Inzaghi rimetterà la stessa formazione vista con la Juventus, anzi proverà a migliorarla. Va verso il rientro dal 1′ Alessandro Bastoni, dopo la passerella finale in chiusura dei tempi supplementari: l’infortunio è un lontano ricordo. Considerato il tipo di partita, inoltre, sembra scontato rivedere Denzel Dumfries per Matteo Darmian. Poi Joaquin Correa: non segna dal 31 ottobre, ma con Edin Dzeko non pervenuto o quasi può giocare lui con l’intoccabile Lautaro Martinez. Esordio in casa da allenatore per Alessandro Agostini, che può confermare gli stessi di Salerno domenica scorsa (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Cagliari-Inter: collegamenti in diretta con l’inviato all’Unipol Domus, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).