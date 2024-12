Cagliari-Inter, Nicola ne recupera uno: le novità dall’allenamento

In arrivo Cagliari-Inter, il 28 dicembre alle ore 18.00. I rossoblù continuano ad allenarsi in vista della sfida e Davide Nicola riesce a recuperare uno degli infortunati.

REPORT ALLENAMENTO – Il campionato non si ferma mai, neanche per il periodo natalizio. In arrivo c’è la diciottesima giornata di Serie A, nonché l’ultima del 2024, che prevede Cagliari-Inter. All’Unipol Domus arriverà la squadra di Simone Inzaghi, in campo contro i ragazzi di Davide Nicola sabato alle ore 18.00. Per questo motivo i rossoblù continuano a lavorare assiduamente per preparare al meglio la sfida contro i nerazzurri. Come fa sapere il sito ufficiale del club, cagliaritani si sono allenati nel giorno di Santo Stefano al CRAI Sport Center. Dalla sessione di lavoro odierna arrivano novità importanti in vista di Cagliari-Inter.

Cagliari-Inter, Nicola sorride di fronte a un rientro

LE NOVITÀ – Come si legge nel report dei rossoblù: «La seduta è cominciata in palestra con degli esercizi dedicati alla forza esplosiva, poi il gruppo si è trasferito in campo: attivazione tecnica, esercitazioni su possesso palla e sviluppi di gioco. A chiudere, una partita giocata su spazi ridotti ed una sessione di conclusioni a rete». Ma le notizie più importanti arrivano dall’infermeria e sono legate a Yerry Mina e Zito Luvumbo, ovvero i due calciatori di Nicola fermi ai box per infortunio. L’allenatore rossoblù riesce a recuperarne uno in occasione di Cagliari-Inter. Si tratta del difensore colombiano, che oggi si è regolarmente allenato in gruppo. Continua, invece, il lavoro personalizzato per l’attaccante angolano.