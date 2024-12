Cagliari-Inter, Nicola recupera un big. Poi un ballottaggio – CdS

Sarà il Cagliari di Davide Nicola l’ultima avversario dell’Inter in questo 2024. Domani sfida alle 18 all’Unipol Domus. Mina recuperato, ma c’è un ballottaggio.

RECUPERO – Verso Cagliari-Inter, sfida in programma domani alle 18. Ultima partita del 2024 per entrambe le squadre. I nerazzurri, una volta terminata la partita di Cagliari, voleranno a Riad per affrontare la Supercoppa Italiana. Simone Inzaghi ha ancora qualche problema in difesa, mentre Nicola, a proposito di difesa, ha appena recuperato Yerry Mina. Il difensore colombiano, uscito dopo nemmeno mezz’ora di Venezia-Cagliari domenica scorsa, ha recuperato dal fastidio al polpaccio e ieri si è allenato interamente con il gruppo. Recupero importante per Nicola.

La probabile formazione di Nicola per Cagliari-Inter

PROBABILE – Per Cagliari-Inter, Nicola è alle prese anche con un ballottaggio da risolvere. Questo riguarda il ruolo di trequartista. Infatti, Gaetano, che ha giocato titolare a Venezia, è tallonato da Nicolas Viola. Uno dei due prenderà il posto dietro a Piccoli. Sia Lapadula che Pavoletti partiranno dalla panchina. Niente da fare invece per Zito Luvumbo. L’angolano sarà preservato per la partita contro il Monza, che sa già di scontro diretto in ottica salvezza. La probabile formazione di Nicola per Cagliari-Inter, secondo il Corriere dello Sport:

(4-4-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Piccoli.