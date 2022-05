Cagliari-Inter, Nandez migliora. Novità indicativa per domani

Cagliari-Inter, domani alle 20.45, aveva il dubbio legato alle condizioni di Nandez, da poco più di una settimana alle prese con un problema muscolare. Come raccolto da Inter-News.it per l’uruguayano c’è un’indicazione che arriva prima della conferenza di Agostini (ore 14).

RECUPERO DA ESCLUDERE – Nahitan Nandez quasi certamente non ci sarà domani in Cagliari-Inter, nonostante le sue condizioni siano in miglioramento. Il centrocampista ha ripreso ad allenarsi ma solo a parte, quindi appare complicato vederlo anche solo nell’elenco dei convocati. Non ha ancora fatto un allenamento in gruppo, per via di un infortunio muscolare accusato sul finire della scorsa settimana. Per Nandez più probabile il recupero in vista dell’ultima giornata di Serie A, sul campo del Venezia.