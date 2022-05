Cagliari-Inter, meno due alla sfida: rossoblù al lavoro! Le ultime su Nandez

Cagliari-Inter si avvicina. La sfida, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A, andrà in scena domenica alle 20.45 all’Unipol Domus. I rossoblù di Agostini, in piena lotta salvezza, si sono ritrovati anche oggi per l’allenamento giornalieri. Ancora a parte Nandez

LAVORO QUOTIDIANO – Manca sempre meno a Cagliari-Inter, match valevole per la penultima giornata di Serie A. Da una parte la lotta salvezza e dall’altra quella scudetto che sarà condizionata dal risultato di Milan-Atalanta, partita che si giocherà sempre domenica alle ore 18.00. La squadra di Alessandro Agostini, nella seduta di allenamento odierna, si è prima concentrata su lavori di attivazione muscolare per passare poi alla tattica e ad una serie di esercitazioni dedicate alla fase di non possesso. L’allenamento si è concluso con una sessione di palle inattive e conclusioni a rete. Ancora lavoro a parte per Nahitan Nandez.