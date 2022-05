Cagliari-Inter, lavoro della vigilia per Inzaghi: Bastoni ok, Vecino a parte

Cagliari-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 20.45 all’Unipol Domus, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A. I nerazzurri si sono allenati ad Appiano Gentile alla vigilia del match: tutti a disposizione di Inzaghi tranne Vecino (vedi articolo)

VIGILIA – Alla vigilia di Cagliari-Inter, sfida in programma domenica alle ore 20.45 all’Unipol Domus, la squadra di Simone Inzaghi ha svolto l’ultimo allenamento prima del risveglio muscolare di domani. Il tecnico nerazzurro potrà contare su Alessandro Bastoni che si è regolarmente allenato in gruppo e contro i sardi ci sarà con ogni probabilità dal 1′ accanto a Milan Skriniar e Stefan de Vrij. Per il resto stanno tutti bene eccetto Matias Vecino che ha svolto ancora lavoro personalizzato e va verso il secondo forfait consecutivo dopo aver saltato la finale di Coppa Italia.