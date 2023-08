Cagliari-Inter 0-2, Lautaro Martinez classe. Sommer 7: pagelle − TS

L’Inter ha trionfato 2-0 contro il Cagliari all’Unipol Domus. Lautaro Martinez fa 3 in stagione, bene anche Yann Sommer. Prima grande parata da nerazzurro. Le pagelle

PAGELLE − Prova disarmante dell’Inter a Cagliari e pratica risolta nel giro di 30′. Il migliore è Lautaro Martinez, che si becca un 7,5 in pagella. Classe da vendere per l’asso argentino, che si conferma bestia nera dei sardi: nono centro in altrettante partite. Nota di merito per Sommer, che si becca il primo 7 della stagione. Nel finale è bravissimo su Azzi, che poteva riaprire il match. Stesso voto anche per i due esterni di fascia: Dumfries da un lato, in gol, e Dimarco dall’altro. Buon 6,5 per Marcus Thuram, assist, così come per Darmian, de Vrij, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Sufficienza per Bastoni e per i subentrati Carlos Augusto e Cuadrado. Inzaghi lavora sulla tenuta: 7.

Fonte: Tuttosport − F.R