Cagliari-Inter: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi in Serie A

Cagliari-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 20:45. Partita valida per la 37ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la diciottesima del girone di ritorno nonché penultima stagionale. Squadra nerazzurra in campo conoscendo già il risultato del Milan capolista. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Cagliari-Inter di Serie A

INDISPONIBILI – Fuori per infortunio solo Matias Vecino a centrocampo. Resta come al solito a casa il difensore Aleksandar Kolarov, ormai ai margini della rosa.

Non è stata diramata la lista dei convocati dell’Inter

MODULO – Solito 3-5-2 iniziale per l’Inter di Simone Inzaghi, che schiererà la formazione-tipo.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – Il capitano Samir Handanovic tra i pali. Al centro Stefan de Vrij con Milan Skriniar terzo destro e Alessandro Bastoni di rientro come terzo sinistro.

CENTROCAMPO – A destra riecco Denzel Dumfries dal 1′ con Ivan Perisic a sinistra. Davanti alla difesa Marcelo Brozovic con l’ex Nicolò Barella mezzala destra e Hakan Calhanoglu mezzala sinistra.

ATTACCO – In avanti Lautaro Martinez farà coppia quasi sicuramente con Joaquin Correa, che è in vantaggio su Edin Dzeko.

Cagliari-Inter, la probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 9 Dzeko, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 88 Caicedo.

La probabile formazione del Cagliari di Agostini

AVVERSARI – Ancora qualche dubbio di formazione anche per i padroni di casa. Il tecnico Alessanadro Agostini deve completare l’undici titolare del suo Cagliari (vedi lista dei convocati). In attesa delle formazioni ufficiali di Cagliari-Inter, segui tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it, sito e app (clicca qui per scaricarla gratuitamente).